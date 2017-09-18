В больнице.

15 сентября 2017 года скончался один из пострадавших в столкновении грузового автомобиля и пассажирского поезда в Югре. В связи с этим следователи переквалифицировали совершенное преступление на более тяжкую статью, сообщили "Уралинформбюро" в уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Теперь уголовное дело расследуется по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Стоит напомнить, что авария произошло 9 сентября 2017 года на 901 километре перегона Мегион-Нижневартовск. На нерегулируемом железнодорожном переезде грузовик Iveco столкнулся с движущимся поездом №346 сообщением "Адлер-Нижневартовск". В ДТП пострадали 16 человек, в том числе 4 ребенка.

Ранее по теме:

Протаранивший в ХМАО поезд водитель фуры попал под "уголовку"

Трагедия в Югре: поезд "Адлер-Нижневартовск" не доехал к месту назначения