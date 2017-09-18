×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Скончался один из пострадавших в ДТП с поездом в ЮгреСегодня в 10:17

  • Текст

В больнице.

15 сентября 2017 года скончался один из пострадавших в столкновении грузового автомобиля и пассажирского поезда в Югре. В связи с этим следователи переквалифицировали совершенное преступление на более тяжкую статью, сообщили "Уралинформбюро" в уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Теперь уголовное дело расследуется по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Стоит напомнить, что авария произошло 9 сентября 2017 года на 901 километре перегона Мегион-Нижневартовск. На нерегулируемом железнодорожном переезде грузовик Iveco столкнулся с движущимся поездом №346 сообщением "Адлер-Нижневартовск". В ДТП пострадали 16 человек, в том числе 4 ребенка.

Ранее по теме:
Протаранивший в ХМАО поезд водитель фуры попал под "уголовку"
Трагедия в Югре: поезд "Адлер-Нижневартовск" не доехал к месту назначения

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Навальный записал Екатеринбург в свой актив

И уехал покорять Сибирь.

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Дыра Чернина превращается в коммерческую "могилу"

Продолжение расследования "Уралинформбюро".

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×