В Екатеринбурге эвакуируют мэрию и ТРЦ "Гринвич"19 сентября в 16:05
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Второй раз за месяц.
Днем 19 сентября 2017 года в Екатеринбурге правоохранители эвакуировали здание городской администрации и ТРЦ "Гринвич". Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсети "ВКонтакте".
"Опять запугивают народ", "По техническим причинам закрыли", - пишут посетители торгового центра в группе "Инцидент. Екатеринбург" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).
Пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов подтвердил "Уралинформбюро", что из здания администрации эвакуировали всех сотрудников и посетителей из-за сообщения о заложенной бомбе. Сейчас в здании работают сотрудники полиции.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе свердловского ГУ МВД на момент публикации новости не удалось.
Следует напомнить, что в середине сентября российские города накрыла волна телефонных лжеминирований. Атаке подверглись более двух десятков мегаполисов, среди которых Екатеринбург. Поздним вечером 11 сентября в уральской столице из-за угрозы взрыва эвакуировали "Гринвич" и Южный автовокзал.
По фактам "минирований" возбуждены уголовные дела.
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