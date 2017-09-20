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В Екатеринбурге по вине лжеминера эвакуировали 8 тысяч человек19 сентября в 19:44

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Из четырех зданий.

19 сентября 2017 года в Екатеринбурге по вине лжеминера были эвакуированы в общей сложности 8 тысяч человек. Как сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, никаких опасных предметов в зданиях обнаружено не было.

"Сотрудники полиции Екатеринбурга завершили проверочные мероприятия на территории всех четырёх объектов, в отношении которых поступили сведения криминального характера. К счастью, на всех адресах ничего взрывоопасного и криминального, что могло бы угрожать людям, не обнаружено. Отбой проверочным мероприятиям полиции был дан в 18.30 по местному времени. Все здания, в которых работали правоохранительные органы, сейчас функционируют в обычном режиме. Сыщики уголовного розыска свердловского полицейского главка совместно с нашими партнёрами из регионального ФСБ предпринимают ряд мер оперативного свойства: чтобы клоун или клоуны, которые подобным образом решили, вероятно, позабавиться, не остались безнаказанными", - добавил Горелых.

Сообщение от лжеминера поступило в полицию по электронной почте. В письме говорилось о четырех заложенных бомбах: в ТРЦ "Гринвич", "Рубине", здании мэрии, а также в цирке.

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