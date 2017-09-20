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В уральской столице оцепили цирк и "Рубин"19 сентября в 17:10

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Вслед за мэрией и "Гринвичем".

В Екатеринбурге 19 сентября 2017 года вслед за мэрией и ТРЦ "Гринвич" эвакуировали цирк и здание "Рубина" (перекресток улиц 8 Марта - Малышева). Сообщения об этом появились в соцсети "ВКонтакте".

"Большое количество сотрудников правоохранительных органов в центре города объясняется тем, что сегодня днем в адрес силовых структур Свердловской области поступило несколько электронных писем с текстом криминального характера", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сейчас сотрудники органов внутренних дел и регионального УФСБ проверяют сведения, изложенные в посланиях. "Прошу с пониманием отнестись к работе полиции. Она направлена исключительно на обеспечение безопасности жителей и гостей Екатеринбурга", - отметил Горелых, добавив, что пока оснований для паники нет.

Следует отметить, что в эти минуты эвакуировали торговые центры, вузы и административные здания еще в ряде городов - Волгограде, Москве, Мурманске и Ростове-на-Дону.

Телефонные атаки по всей России начались 11 сентября. На данный момент "минированию" подверглось более 20 мегаполисов.

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