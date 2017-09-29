Террористы отправили свердловское правительство по домамСегодня в 12:56
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В разгар рабочего дня.
Членов правительства Свердловской области 29 сентября 2017 года распустили по домам. Поводом для этого стало сообщение о минировании Белого дома.
По словам собственных источников "Уралинформбюро" в это время у первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова проходило совещание, поэтому он отказался покидать здание, заявив, что у него "слишком много работы". Как рассказали инсайдеры, охране буквально под руки пришлось вывести чиновника на улицу, чтобы уберечь его от возможных последствий.
Помимо здания правительства региона сегодня из-за сообщений о заложенной бомбе эвакуировали резиденцию губернатора Среднего Урала, здания МУГИСО, а также региональных министроя и минобра.
Стоит отметить, что массовые сообщения о минировании в российских городах начали поступать 10 сентября. Неизвестные сообщали о бомбах в торговых центрах, учебных заведениях, зданиях мэрий и аэропортов в различных регионах, в том числе и на Урале - в Перми, Новом Уренгое и Екатеринбурге.
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