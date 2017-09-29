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У минобра выходной - ищут там снарядСегодня в 13:33

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Чиновников спасет "Вымпел".

Сотрудники свердловских министерств в Екатеринбурге вынуждены мерзнуть на улице: их не пускают в теплые кабинеты работники спецслужб – МВД и МЧС, передает "Уралинформбюро".

Чиновники из министерства образования отпущены по домам, однако, глава ведомства стоит на улице, ожидая спецгруппу разминирования "Вымпел". Он не пускает никого в здание, предупреждая словами: "Туда нельзя, не положено".

"Вопросов по эвакуации у меня нет: все было очень оперативно, никого сейчас в здании нет. Единственное, что говорят представители МЧС – это ожидайте команду "Вымпел" или кто там будет проверять здание на наличие бомбы. Будем их ждать, хотя странно все это", - рассказал "Уралинформбюро" министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Зайти в здании, уточнили чиновники, они решатся только после команды спецслужб.

Как уже сообщалось ранее, 29 сентября в Екатеринбурге неизвестные сообщили о минировании Белого дома, резиденции губернатора Среднего Урала, здания МУГИСО, а также региональных министроя и минобра.

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