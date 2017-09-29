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В "заминированном" Екатеринбурге бомбы ищут в трамваяхСегодня в 15:22

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Троллейбусах и автобусах.

Из общественного транспорта Екатеринбурга начали высаживать пассажиров. Сотрудники спецслужб проверяют салоны трамваев, троллейбусов и автобусов на наличие подозрительных вещей. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

29 сентября на столицу Урала совершена массовая атака - из-за сообщений о заложенной бомбе эвакуированы люди из порядка 50 зданий. Среди них областные министерства, университеты, школы и детсады, театры, торговые и деловые центры. В город стянуты спецслужбы с соседних территорий. По версии ряда экспертов, происходящее может быть масштабными учениями.

Из-за происходящего мегаполис встал в семибалльные пробки. Самые серьезные заторы - в центре.

Стоит напомнить, что 19 сентября в Екатеринбурге также прошли массовые эвакуации. Тогда сообщение от лжеминера поступило в полицию по электронной почте. В письме говорилось о четырех заложенных бомбах: в ТРЦ "Гринвич", "Рубине", здании мэрии, а также в цирке. Было эвакуировано 8 тысяч человек.

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