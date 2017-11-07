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Нижневартовск накрыла волна массовых эвакуацийСегодня в 11:41

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Из ТЦ, школ и детсадов.

В Нижневартовске утром 7 ноября эвакуировали людей из нескольких торговых центров, школ и детских садов. Также для пациентов закрыты поликлиники, сообщил "Уралинформбюро" осведомленный источник.

"Идет массовое обследование общественных мест полицией и сотрудниками ЧОП", - уточнил собеседник агентства.

По неподтвержденной информации, в правоохранительные органы поступил анонимный звонок о минировании.

Стоит отметить, что российские города с 11 сентября периодически накрывают волны минирований. Учебные заведения массово эвакуировали 5 октября в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и еще нескольких городах страны.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в интервью газете "Известия" заявил, что подавляющая часть звонков о минировании различных объектов по всей России производится из-за рубежа с помощью спам-ботов для того, чтобы "дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности".

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