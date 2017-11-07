Нижневартовск накрыла волна массовых эвакуацийСегодня в 11:41
- Текст
Из ТЦ, школ и детсадов.
В Нижневартовске утром 7 ноября эвакуировали людей из нескольких торговых центров, школ и детских садов. Также для пациентов закрыты поликлиники, сообщил "Уралинформбюро" осведомленный источник.
"Идет массовое обследование общественных мест полицией и сотрудниками ЧОП", - уточнил собеседник агентства.
По неподтвержденной информации, в правоохранительные органы поступил анонимный звонок о минировании.
Стоит отметить, что российские города с 11 сентября периодически накрывают волны минирований. Учебные заведения массово эвакуировали 5 октября в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и еще нескольких городах страны.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в интервью газете "Известия" заявил, что подавляющая часть звонков о минировании различных объектов по всей России производится из-за рубежа с помощью спам-ботов для того, чтобы "дезорганизовать работу учреждений, посеять в обществе страх и чувство незащищенности".
Ранее по теме:
Минирование школ в Екатеринбурге оказалось "пустышкой"
Екатеринбуржцы сообщают об эвакуации нескольких школ
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:46
Южноуралец погиб после ДТП с фурой
На трассе.Сегодня в 13:37
Сургут эвакуируют вслед за Нижневартовском
Из-за анонимного сообщения.Сегодня в 13:18
В лобовом ДТП погиб шестимесячный младенец
И еще девять взрослых.Сегодня в 13:15
Известный рэпер сыграл в Екатеринбурге на перце и ананасе
На чемпионате WorldSkills.Сегодня в 13:09
В ямальском лесу нашли труп рыбака
Он не смог найти дорогу в город.Сегодня в 13:00
Семьи погибших в крушении Ту-154 вблизи Сочи будут вычислять виновных через суд
И потребуют адекватных страховых выплат.Сегодня в 13:00
Челябинец на иномарке задавил пешехода на "зебре"
Решается вопрос о возбуждении дела.Сегодня в 12:58
AliExpress обещает ускориться
В преддверии Нового года.Сегодня в 12:44
Стас Михайлов пожаловался на Россию в Европейский суд
Из-за "Дублера".Сегодня в 12:27
Ямалец до смерти избил друга в подъезде
И сдался полиции.Сегодня в 12:09
Экс-директор тагильского МУПа попал под "уголовку"
За присвоение средств предприятия.Сегодня в 12:06
Ученые научились управлять сексуальным влечением
И "исправлять" геев.Сегодня в 11:58
В Питере активисты пытались разбудить Ильича
Но оказались в отделе полиции.Сегодня в 11:54
Свердловское правительство разрешит по-новому тратить маткапитал
В деревнях и селах.Сегодня в 11:41
Нижневартовск накрыла волна массовых эвакуаций
Из ТЦ, школ и детсадов.
Главные новости
- Сегодня в 13:37Сургут эвакуируют вслед за Нижневартовском
- Сегодня в 13:00Семьи погибших в крушении Ту-154 вблизи Сочи будут вычислять виновных через суд
- Сегодня в 11:54Свердловское правительство разрешит по-новому тратить маткапитал
- Сегодня в 09:27На Средний Урал идут заморозки до -13
- Сегодня в 08:57В Свердловской области продолжается расследование резни в Кедровке
Аналитика
Путин и Назарбаев возвращаются в Челябинск
Чтобы увидеть будущее.
На учебу за границу. В Челябинск
Почему из Казахстана едут учиться на Южный Урал?
"Медные" берега, зеленая вода: жители Ивделя кричат SOS
"Ни пить, ни мыться нельзя".