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Минирование школ в Екатеринбурге оказалось "пустышкой"Сегодня в 19:47

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Вновь.

В ходе проверок сообщений о минировании зданий в столице Урала 5 октября сотрудники полиции взрывных устройств не нашли. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Все проверенные здания возобновили свою работу в обычном режиме. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение.

5 октября в Екатеринбурге поступили сообщения о бомбах в 10 школах города, зданиях арбитражного суда и торгового центра. Это не первая волна лжеминирования, накрывшая столицу Урала. После аналогичных сообщений 29 сентября были эвакуированы 156 зданий. Сегодня же школы "минировали" во многих городах страны: в Челябинске, Тюмени, Саратове, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

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