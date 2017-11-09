Но "Щуку держат в полиции".

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отказал следователям в ходатайстве об аресте Игоря Щуки, который пытался поджечь памятник экс-президенту Борису Ельцину.

"Решение было принято еще вчера вечером. Под подпиской он находится или нет, я не знаю", - отрезала представитель суда в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".

Тем временем, сопредседатель партии "Другая Россиия" Александр Аверин утверждает, что Щуку держат в отделе полиции №9. "Полиция отказывается его выпускать и срочно сооружает для этого административку. Полагаю, они будут обжаловать решение суда об отказе в аресте в СИЗО", - написал он в своем микроблоге twitter (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

Руководитель пресс-службе свердловского ГУ МВД Валерий Горелых сообщил "Уралинформбюро", что в отношении подозреваемого возбуждено административное дело по факту нарушения режима пребывания на территории РФ (ст.18.8 ч.1.1 КоАП РФ). "Дело в том, что он с июля 2015 года на территории нашей страны находится, что называется, нелегально. Поэтому он по-прежнему содержится под стражей, а сегодня сотрудники полиции территориального ОВД вновь доставят его в суд для повторного рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения", - сказал В.Горелых.

Игорь Щука пытался поджечь памятник 7 ноября. Его вовремя остановили охранники Ельцин-Центра. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

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