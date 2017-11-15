В ее организме нашли яд.

Тело 14-летней пермячки, погибшей в Шанхае при загадочных обстоятельствах, на прошлой неделе доставили в Москву для экспертизы. В ее организме нашли биологический яд, пишет телеграмм-канал Mash.

В настоящее время эксперты разбираются в происхождении яда: школьницу мог кто-то укусить, либо она что-то съела, либо ее отравили.

Как ранее писало "Уралинформбюро", юная пермячка работала в Китае моделью. Ей стало плохо 25 октября во время показа на Шанхайской неделе моды. Школьницу госпитализировали с высокой температурой. В больнице она впала в кому и скончалась спустя сутки.

Изначально врачи полагали, что ее убил менингит. Затем появилась информация, что смерть наступила из-за септикопиемии – одной из форм заражения крови.

По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Пока оно бесфигурантное.

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