Эвакуируют школы, ТЦ, правительство, вокзалы.

16 ноября Екатеринбург накрыла очередная волна минирований. Силовики ищут "бомбы" в торговых центрах, школах, правительстве, на автовокзалах. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы, передает "Уралинформбюро".

На данный момент известно, что оцеплены ТРЦ "Мегаполис", "Мега", "Карнавал", "Глобус", Южный и Северный автовокзалы, железнодорожный вокзал, "Белый дом", школы №№19, 23, 69, 113, 154, 175.

Следует добавить, что в эти минуты в Москве эвакуируют здание Госдумы РФ.

Как ранее сообщалось, телефонные атаки накрывают крупные города России с сентября 2017 года. Торговые центры, школы, вокзалы Екатеринбурга из-за звонков эвакуировали уже несколько раз. Самая масштабная волна минирований прокатилась по уральской столице 29 сентября, накрыв почти 150 объектов.

Видео: Анатолий Запевалов, vk.com

Фото: Юлия Зенкова

Фото: Марина Конюхова

Фото: Татьяна Балахнина

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