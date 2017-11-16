Возбуждено 53 уголовных дела.

В Свердловской области в 2017 году зарегистрировано 216 ложных сообщений о терактах. Пик лжеминирований пришелся на сентябрь - в органы внутренних дел поступило 152 звонка. Об этом доложил начальник регионального ГУ МВД Михаил Бородин в ходе расширенного заседания политического объединения "Депутатская вертикаль".

Во время проверок этих сообщений было эвакуировано порядка 70 тысяч человек. Полицейские выявили ряд лжетеррористов. Возбуждены 53 уголовных дела. Обвиняемые понесли ответственность, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского Заксобрания.

"В некоторых случаях речь идет о спланированных акциях, затронувших всю страну. Государству наносится серьезный ущерб. Для предотвращения подобных случаев необходимо предпринимать все возможные меры противодействия, в том числе – на законодательном уровне. Соответствующий проект федерального закона уже подготовлен", - отметил председатель законодательного комитета Госдумы РФ Павел Крашенинников.

Следует добавить, что 16 ноября по Екатеринбургу прокатилась очередная волна лжеминирований. Силовики оцепили торговые центры, три вокзала, школы и здание правительства.

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