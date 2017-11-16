×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


70 тысяч свердловчан эвакуированы из-за сообщений о терактах Сегодня в 16:54

  • Текст

Возбуждено 53 уголовных дела.

В Свердловской области в 2017 году зарегистрировано 216 ложных сообщений о терактах. Пик лжеминирований пришелся на сентябрь - в органы внутренних дел поступило 152 звонка. Об этом доложил начальник регионального ГУ МВД Михаил Бородин в ходе расширенного заседания политического объединения "Депутатская вертикаль".

Во время проверок этих сообщений было эвакуировано порядка 70 тысяч человек. Полицейские выявили ряд лжетеррористов. Возбуждены 53 уголовных дела. Обвиняемые понесли ответственность, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского Заксобрания.

"В некоторых случаях речь идет о спланированных акциях, затронувших всю страну. Государству наносится серьезный ущерб. Для предотвращения подобных случаев необходимо предпринимать все возможные меры противодействия, в том числе – на законодательном уровне. Соответствующий проект федерального закона уже подготовлен", - отметил председатель законодательного комитета Госдумы РФ Павел Крашенинников.

Следует добавить, что 16 ноября по Екатеринбургу прокатилась очередная волна лжеминирований. Силовики оцепили торговые центры, три вокзала, школы и здание правительства.

Ранее по теме:
Екатеринбург накрыло новой волной минирований
Екатеринбург пережил цунами минирования

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Таможенник Терещенко дает бабло

Таможенник Терещенко дает бабло

И получает условно.

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

Путин с Назарбаевым начали пятилетку с завода

На форуме Россия - Казахстан.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×