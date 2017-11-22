В Екатеринбурге эвакуируют "Дирижабль"Сегодня в 12:22
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"Началось?"
Утром 22 ноября в Екатеринбурге эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра "Дирижабль". Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Наученные горьким опытом, екатеринбужцы высказывают опасения, что эвакуация "Дирижабля" - только начало массовой волны "минирований". "Началось!", "Что следующее?", - комментируют горожане сообщение о начавшейся эвакуации.
В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области "Уралинформбюро" подтвердили, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. "По предварительным данным, поступило сообщение о минировании", - отметили в ведомстве.
Однако, как сообщили агентству в пресс-службе регионального УФСБ, происходящее в "Дирижабле" - внутренняя проверка: "Эвакуации не ведется, в торговом центре проходит внутренняя проверка". В ТЦ на телефонные звонки не отвечают.
Стоит отметить, что этой осенью уральскую столицу массовые эвакуации накрывают регулярно. Последняя волна минирований прокатилась по городу 16 ноября. Всего же в 2017 году, по данным свердловского ГУ МВД, зарегистрировано 216 ложных сообщений о терактах. Во время проверок этих сообщений было эвакуировано порядка 70 тысяч человек.
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