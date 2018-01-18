А машина не проходила техосмотр.

Хозяин сгоревшего в Казахстане автобуса не имел лицензии на пассажирские перевозки. Об этом сообщило Министерство по инвестициям и развитию Республики, передает "Уралинформбюро".

"Владелец автобуса Мехтиев Ордухан Сабироглы. Лицензия на нерегулярные пассажирские перевозки: не получал (имеется вероятность работы по договору аренды)", – цитирует сообщение министерства Sputnik.

Кроме того сообщается, что последний обязательный техосмотр машина проходила в августе 2015 года: срок его действия истек 17 февраля 2016 года.

Автобус Kassbohrer Setra был выпущен в 1989 году, его вместимость – 59 человек.

Утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области (Казахстан) на трассе Самара – Шымкент во время движения вспыхнул пассажирский автобус, в котором ехали граждане Узбекистана. На месте погибли 52 человек, пятеро смогли спастись.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Возможно, ехавшие в Россию узбекистанцы были нелегальными работниками. По словам ведущего специалиста отдела миграции Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана Хуршида Хакимова, ведомство не отправляло погибших в РФ.

"Я вам сразу могу дать ответ, что через наше агентство они не ехали, потому что мы всегда в Россию отправляем или на поезде, или на самолете. С нашего агентства никто на автобусе не отправляет. Мы их гаранты, если они едут официально по договору, то все они едут через нас", - цитирует Хакимова Sputnik.

При этом он не исключил, что погибшие могли быть нелегалами или же самостоятельно получали патенты на работу в России.

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