Владелец сгоревшего в Казахстане автобуса работал без лицензииСегодня в 15:58
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А машина не проходила техосмотр.
Хозяин сгоревшего в Казахстане автобуса не имел лицензии на пассажирские перевозки. Об этом сообщило Министерство по инвестициям и развитию Республики, передает "Уралинформбюро".
"Владелец автобуса Мехтиев Ордухан Сабироглы. Лицензия на нерегулярные пассажирские перевозки: не получал (имеется вероятность работы по договору аренды)", – цитирует сообщение министерства Sputnik.
Кроме того сообщается, что последний обязательный техосмотр машина проходила в августе 2015 года: срок его действия истек 17 февраля 2016 года.
Автобус Kassbohrer Setra был выпущен в 1989 году, его вместимость – 59 человек.
Утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области (Казахстан) на трассе Самара – Шымкент во время движения вспыхнул пассажирский автобус, в котором ехали граждане Узбекистана. На месте погибли 52 человек, пятеро смогли спастись.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Возможно, ехавшие в Россию узбекистанцы были нелегальными работниками. По словам ведущего специалиста отдела миграции Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана Хуршида Хакимова, ведомство не отправляло погибших в РФ.
"Я вам сразу могу дать ответ, что через наше агентство они не ехали, потому что мы всегда в Россию отправляем или на поезде, или на самолете. С нашего агентства никто на автобусе не отправляет. Мы их гаранты, если они едут официально по договору, то все они едут через нас", - цитирует Хакимова Sputnik.
При этом он не исключил, что погибшие могли быть нелегалами или же самостоятельно получали патенты на работу в России.
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