Озвучены в соцсетях.

18 января в Казахстане на трассе Самара – Шымкент вспыхнул во время движения пассажирский автобус, в котором находились 57 человек. Спастись из огня смогли только пятеро.

По данным департамента чрезвычайных ситуаций Актюбинской области, автобус загорелся из-за короткого замыкания проводки. Пожару способствовало обилие горючего: машина была заправлена "под завязку", пишет местное издание Nur.kz.

Однако пользователи соцсетей выдвигают собственные версии, передает "Уралинформбюро". В частности, они не верят, что пламя могло так быстро охватить довольно большой автобус.

Так, например, комментаторы предположили, что в автобусе мог взорваться газовый баллон, который везли с собой водители для подогрева еды или чая.

"Ехал в подобных автобусах, там у водил комфорки газовые для еды и чая, может балон с газом и взорвался, при этом в закрытом автобусе практически всё будет охвачено пламенем, и кислорода моментально может и не стать....", – написал пользователь Emin Agaev (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.).

Кроме того выдвигается предположение, что причиной трагедии стала "усовершенствованность" салона автобуса. Речь идет о проблемах с конструкцией и изолированностью, из-за которых пламя и продукты горения сразу же попали к пассажирам, лишив их воздуха.

"Зачастую эти автобусы переделывают и переоборудуют, чтобы народу больше напихать и шмотки в салоне. Предполагаю, что салон не был изолирован, вероятно пламя и продукты горения практически сразу попали в салон. А человек без воздуха не очень много живет", – поделился мыслями Максим Чиков.﻿

Некоторые пользователи даже считают, что ЧП могли подстроить для того, чтобы скрыть другое преступление. Так, например, некий Евгений Анатольевич предположил, что пассажиров сначала чем-то усыпили, а затем подожгли автобус. Кроме того, считает пользователь, погибшие могли быть уже мертвы в момент пожара: их сначала лишили жизней, а затем ограбили.

Такие выводы комментатор сделал по отсутствию следов давки и битья стекол: значит, люди не пытались выбраться из пожара.

Кроме того многие пользователи предполагают, что трагедию признают терактом. Также существует версия, что водители использовали "летнюю" солярку. Когда она замерзла, они пытались с помощью паяльной лампы отогреть топливный бак.

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