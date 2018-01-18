Огненная трагедия в Казахстане: что известно о гибели 52 человек Сегодня в 14:42
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В пассажирском автобусе.
Утром 18 января на 1068-м километре трассы Самара – Шымкент во время движения загорелся пассажирский "Икарус", направлявшийся из Узбекистана в Оренбуржье. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. После возгорания в автобусе началась паника: 52 человека погибли.
По предварительным данным, все пассажиры автобуса были гражданами Узбекистана, а оба водителя – казахстанцы. Последним и троим пассажирам удалось спастись. У всех пятерых зафиксированы только легкие ожоги, их состояние стабильно, пишет Regnum.
Сейчас комиссия МВД отрабатывает возможные причины возгорания. По предварительным данным, сообщает Nur.kz, огонь вспыхнул из-за замкнувшей проводки. Воспламенение вызвало панику в перегруженном автобусе.
Дверь автобуса, предположительно, была заблокирована, сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.
Другую версию – поджог – приводит телеграм-канал Mash. Однако источник такого предположения неизвестен.
"Пятый канал" смог связаться с водителем, который работает в той же транспортной компании, которой принадлежал сгоревший автобус. По его словам, пассажиры грелись паяльной лампой. Из-за канистры с бензином началась драка: топливо разлилось по салону и вспыхнуло.
В пресс-службе департамента внутренних дел Актюбинской области сообщили "Уралинформбюро", что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 345 УК Казахстана – о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
В сети появилось видео, на котором запечатлен полыхающий автобус. В комментариях к ролику возмущенные пользователи Youtube обвинили автора в бессердечности: по их мнению, он должен был "обмотаться шарфом и бежать с монтировкой разбивать окна". Также комментаторы потребовали привлечь снимавшего ролик к уголовной ответственности за бездействие.
На месте происшествия сейчас работают медики, спасатели, пожарные и психологи. Кроме того, в Иргизский район выехали сотрудники Посольства Узбекистана в Казахстане. Также известно, что МЧС Узбекистана готовит к вылету самолет со специалистами ведомства, врачами и дипломатами, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Свои соболезнования родным погибших принес секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, в который входят Казахстан, Узбекистан, Россия, Таджикистан, Кыргызстан и Армения.
"Выражаем слова поддержки и сочувствия семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в заявлении организации.
В пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана корреспонденту "Уралинформбюро" отказались комментировать ситуацию.
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