Тела до сих пор не могут опознать.

Возгорание автобуса в Казахстане, вероятнее всего, было несчастным случаем. Предварительную причину ЧП озвучил замминистра внутренних дел Республики Ерлан Тургумбаев. Признаков криминала, по его словам, пока не обнаружено.

"По показаниям пяти потерпевших, подтверждается, что пожар начался в салоне. Пошел сначала едкий дым, что стало причиной отравления газом. Это является первой причиной, почему все не спаслись. Второе, когда открылась дверь, произошел доступ кислорода и автобус вспыхнул изнутри, так что невозможно было выйти из салона. Кроме того там было много багажа: пассажиры находились на втором этаже, на первом - багаж. При возгорании водитель остановил автобус, они выскочили из машины, пытались спасти пассажиров, но пламя было большое, салон был заблокирован", - цитирует Тургумбаева "Казинформ".

Пока что из салона извлечены тела 44 погибших, однако опознать их на месте из-за ожогов не представляется возможным. Идентификация жертв начнется после того, как тела будут доставлены в морг Актобе, передает "Уралинформбюро".

Точную причину возгорания замглавы МВД Казахстана обещал назвать 19 января.

Автобус, перевозивший уроженцев Узбекистана в Россию, вспыхнул накануне на трассе Самара-Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай. В салоне находились 54 узбекистанца и 3 казахстанца. Выжить удалось только пятерым.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Известно, что владелец автобуса не имел лицензии на пассажирские перевозки.

Пользователи социальных сетей выдвигают собственные версии причин произошедшего: взрыв газового баллона, используемого для подогрева еды, и попытка скрыть другое преступление – массовое убийство.



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