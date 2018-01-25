Свердловский поселок частично спасен24 января в 14:43
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Без тепла остаются 19 домов.
В поселке Мартюш под Каменском-Уральским, где вечером 23 января произошла авария на теплоцентрали, два часа назад удалось восстановить теплоснабжение части жилых домов и всех социальных объектов. Об этом сообщил "Уралинформбюро" замглавы администрации Каменского ГО по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Сергей Егоров.
"Вчера на магистрали произошла авария, которую устранили до наступления ночи, — пояснил он. — Но при этом пришлось "сливать систему". Ночью начали заново заполнять сети, но к утру смогли это сделать лишь частично. К 12.00 запустили левую часть поселка, где расположен весь соцкультбыт, садик, школа и дом-интернат".
По словам чиновника, в данный момент без отопления остается старая часть поселка (порядка 19 многоквартирных домов), где произошел новый порыв на теплотрассе. Ремонтники обещают устранить это повреждение до конца дня, чтобы перезапустить систему заново.
Стоит напомнить, что поврежденная магистраль летом 2017 года была отремонтирована за бюджетный счет. Об этом ранее сообщил на своей странице в Facebook депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.
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