Хотя официально тепло запущено.

Жители поселка Мартюш под Каменском-Уральским, где 23 января произошла авария на теплотрассе, продолжают страдать от холода в квартирах. Об этом они сообщили в беседе с "Уралинформбюро".

По словам местного жителя Артура, на улице Советской до сих пор нет не только тепла, но и воды в кранах. Правда, ночью отопление запустили — как считает собеседник агентства, чтобы не размораживались трубы. Однако утром батареи опять были холодными, более того — не заполненными водой.

Большинство жителей Мартюша, по словам Артура, в данный момент спасаются от холода с помощью электрообогревателей: "Теперь они опасаются, что за текущий месяц им придут астрономические счета за использованную электроэнергию".

На холодные батареи и отсутствие в них воды жалуются и другие обитатели поселка. Екатерина, проживающая в доме №6 по улице Бажова, подтвердила: вечером 24 января тепло действительно на несколько часов включили, но к утру они опять остыли.

"Мы звонили в администрацию, нам говорят, что систему уже запустили. Но я открываю кран слива (на батарее – прим. ред.), а там даже не журчит", — заявила Кристина, соседка Артура. По ее словам, в спортзале местной школы по распоряжению поселковой администрации даже хотели открыть эвакуационный пункт для обогрева малообеспеченных семей, не имеющих в доме электроприборов.

Открываю кран слива, а там даже не журчит...

В Бродовской общеобразовательной средней школе отказались от подробных комментариев. "Стояки у нас теплые, а включили тепло или нет, мы не можем сказать", — сообщили сотрудники школы. В другой школе поселка Мартюш — вечерней — тепло в батареях на данный момент есть, равно как и в детском саду "Искорка" на улице Калинина.

"На Калинина отопление действительно есть, но слабое, и очень плохой напор воды, — пояснила Дарья, также жительница Мартюша. — Кроме того, час назад отопление дали в дома на улице Школьной, но люди жалуются, что тепло там не во всех подъездах. Я проверила, и действительно: вода в батареях шумит, но они еле-еле теплые. А вот в домах №№6 и 10 на улице Победы до сих пор отопление не запустили".

Как предположил в беседе с "Уралинформбюро" глава Бродовской сельской администрации (в подчинении которой находится Мартюш) Виталий Алексеев, проблема может быть в неправильном использовании жителями вентилей на батареях.

"Люди включают краны, и происходит сброс воды и падение давления", — подчеркнул он. По словам мэра, на данный момент тепло включено практически по всему поселку, кроме одного из домов на улице Совхозной.

"Мы всю ночь работали на месте аварии. В старую часть поселка уже в середине ночи было подано тепло. Оставалось запустить 4 дома, но поскольку подводка к одному из этих домов перемерзла, пришлось их временно отключить. Сейчас отопление в эти дома вновь подано, а у дома на Совхозной сейчас идет полная замена подводки", — заверил глава сельской администрации.

Отопление действительно есть, но слабое, и очень плохой напор воды.

При этом он подтвердил факт еще одного порыва на пострадавшей трассе, случившийся уже в процессе ремонтных работ. "В итоге только в 12 ночи стали систему запускать", — сказал Алексеев.

По словам бродовского главы, местные власти действительно рассматривали вариант с эвакуационным пунктом в школе – но на самый крайний случай. Однако мартюшевцы якобы категорически отказались туда переезжать, предпочтя обогреваться рефлекторами или газом. Сроков окончательного запуска тепла по всему поселку собеседник агентства так и не назвал.

Ситуация в Мартюше находится на контроле не только администрации Каменского ГО, но и областного министерства энергетики и ЖКХ. Руководство ведомства считает основной причиной аварии высокий износ сетей.

По версии жителей поселка, сети прошлым летом ремонтировали. Местные власти не подтверждают эту информацию, хотя и признают, что лопнувшим трубам уже более 20 лет.

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