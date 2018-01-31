×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Авария на ЖБИ в Екатеринбурге остудила батареи в 123 домахСегодня в 13:02

  • Текст

Прорвало трубопровод.

В микрорайоне ЖБИ из-за аварии на теплосетях Екатеринбургской теплосетевой компании остыли батареи в 123 жилых домах.

Повреждение трубопровода произошло 31 января 2018 года на перекрестке улицы Новгородцевой и Сиреневого бульвара, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕТК. На месте работают бригада из 30 человек и 5 единиц специализированной техники.

"В период работ параметры теплоносителя на теплоснабжение и горячее водоснабжение будут снижены до +50 градусов. Администрация Кировского района и управляющая компания получили соответствующие уведомления. В зоне снижения параметров теплоснабжения и ГВС 123 жилых дома", - сообщили в компании, пообещав завершить ремонт в ближайшие часы.

Коммунальщики заверили, что температура в жилых помещениях при данных параметрах теплоснабжения не опустится ниже нормы.

Стоит отметить, что коммунальные аварии в уральской столице происходят одна за другой. Так, 30 января без отопления остались жители центральных улиц города. 18 января из-за аварии на теплотрассе батареи остыли в домах жителей Верх-Исетского района.

Ранее по теме:
В столице Урала 99 домов останутся без отопления
Восемь улиц ВИЗа остались без тепла

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×