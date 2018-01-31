Прорвало трубопровод.

В микрорайоне ЖБИ из-за аварии на теплосетях Екатеринбургской теплосетевой компании остыли батареи в 123 жилых домах.

Повреждение трубопровода произошло 31 января 2018 года на перекрестке улицы Новгородцевой и Сиреневого бульвара, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕТК. На месте работают бригада из 30 человек и 5 единиц специализированной техники.

"В период работ параметры теплоносителя на теплоснабжение и горячее водоснабжение будут снижены до +50 градусов. Администрация Кировского района и управляющая компания получили соответствующие уведомления. В зоне снижения параметров теплоснабжения и ГВС 123 жилых дома", - сообщили в компании, пообещав завершить ремонт в ближайшие часы.

Коммунальщики заверили, что температура в жилых помещениях при данных параметрах теплоснабжения не опустится ниже нормы.

Стоит отметить, что коммунальные аварии в уральской столице происходят одна за другой. Так, 30 января без отопления остались жители центральных улиц города. 18 января из-за аварии на теплотрассе батареи остыли в домах жителей Верх-Исетского района.

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