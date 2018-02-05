Без воды три дома на Сортировке.

Очередной коммунальный потоп в минувшие выходные накрыл микрорайон Старая Сортировка. Как сообщили "Уралинформбюро" читатели, на сей раз затопило улицу Дружининскую.

"Заявка поступила в воскресенье в 18.00, и уже в 19.30 порыв был локализован, — пояснили в беседе с корреспондентом агентства сотрудники МУП "Водоканал". — Раскопочные работы начнутся сегодня. Скорее всего, причина порыва — изношенность сетей. Возможно, труба проржавела".

Из-за аварии на проезжей части образовалась наледь, которую на данный момент уже убрали. Без водоснабжения остаются три жилых дома и два административных здания.

Стоит отметить, что это уже не первая чрезвычайная ситуация за последний месяц, связанная с авариями на коммунальных сетях Екатеринбурга. 31 января из-за порыва на сетях завода "Уралтрнасмаш" затопленной оказалась часть улицы Шефской.

А несколькими днями ранее аналогичные аварии произошли сразу в нескольких районах Екатеринбурга: на Вторчермете (улица Симферопольская), Пионерском (улица Смазчиков) и в центре города (пересечение улиц Белинского и Энгельса).

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