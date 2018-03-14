В Сети появилось видео жуткого ДТП со скорой в Перми 13 марта в 18:09
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"Лада" разнесла ей кабину.
Видео жуткого ДТП в Перми, в котором Lada Vesta протаранила карету скорой помощи, появилось в Интернете.
На записи видно, как легковушка на большой скорости вылетает на красный свет. После столкновения с неотложкой Lada умчалась в неизвестном направлении. Скорую же развернуло на дороге. Передняя часть машины оказалась буквально разорвана.
Спустя несколько секунд в кадре появляется машина ДПС, которая уезжает за легковым авто.
Страшная авария произошла утром 12 марта: госпитализировали шесть человек. В настоящее время в больнице остаются трое, один из них в тяжелом состоянии. 19-летняя пассажирка Lada скончалась.
Водитель легковушки бросил машину и скрылся с места происшествия. Вскоре его разыскали. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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