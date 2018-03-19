×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Родители солдата-самоубийцы из Перми требуют 1 миллион с Минобороны РФСегодня в 15:22

  • Текст

Иск подадут на неделе.

Родители погибшего в Екатеринбурге пермского солдата-срочника Дениса Хамидуллина планируют взыскать с Минобороны РФ 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

"Иск будет от одного потерпевшего - от отца Дениса. Мы уже все обговорили, на этой неделе планируем подать", - сообщила "Уралинформбюро" адвокат Елена Макарова.

Трагедия в Екатеринбурге в отделении роты радиационной, химической и биологической защиты произошла 7 марта 2017 года. 19-летний призывник из Перми покончил с собой, находясь в суточном наряде. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Подозреваемым по нему проходил 29-летний командир отделения Егор Сенаторов. Позднее статью смягчили до "Превышения должностных полномочий с применением насилия".

Суд назначил Сенаторову 3 года условно без дополнительного наказания.

Ранее по теме:
Адвокат солдата-самоубийцы раскрыла подробности резонансного дела
Сержант роты РХБЗ получил три года за гибель призывника из Перми

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×