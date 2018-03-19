Иск подадут на неделе.

Родители погибшего в Екатеринбурге пермского солдата-срочника Дениса Хамидуллина планируют взыскать с Минобороны РФ 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

"Иск будет от одного потерпевшего - от отца Дениса. Мы уже все обговорили, на этой неделе планируем подать", - сообщила "Уралинформбюро" адвокат Елена Макарова.

Трагедия в Екатеринбурге в отделении роты радиационной, химической и биологической защиты произошла 7 марта 2017 года. 19-летний призывник из Перми покончил с собой, находясь в суточном наряде. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Подозреваемым по нему проходил 29-летний командир отделения Егор Сенаторов. Позднее статью смягчили до "Превышения должностных полномочий с применением насилия".

Суд назначил Сенаторову 3 года условно без дополнительного наказания.

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