Встретится с родителями и учениками.

22 марта в Курганскую область прибыла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Поводом для визита стала стрельба в шадринской школе.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Зауралья, Кузнецова посетит образовательное учреждение, а также встретится с учащимися, их родителями и педагогами. Затем омбудсмен проведет в областном правительстве совещание руководителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В нем примут участие региональные власти, представители профильных ведомств и правоохранительных структур.

Кроме того, Кузнецова встретится с губернатором Алексеем Кокориным.

Инцидент в школе №15 произошел утром 21 марта. 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. Пострадали 7 учеников – у них ссадины и ушибы. По предварительным данным, девочка пошла на этот шаг из-за издевательства со стороны других детей.

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