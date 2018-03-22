Пострадали двое пассажиров.

22 марта на 26-м километре трассы Нижний Тагил – Верхняя Салда произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, виновница аварии – 31-летняя автоледи, находившаяся за рулем внедорожника Hyundai. Женщина не справилась с управлением на скользкой дороге – машину занесло и выбросило на встречку, где ехали Hyundai Accent и праворульная Toyota.

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров японской иномарки. У двухлетней девочки врачи диагностировали ушибы, у ее матери – перелом ноги.

"В момент ДТП шел снег, видимость плохая. Дорога заснеженная, скользкая. В адрес дорожной организации выдано предписание о необходимости устранения недостатков", – сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Стоит отметить, областная госавтоинспекция не в первый раз упрекает дорожников в несвоевременной и некачественной очистке трасс. Так, 19 марта УГИБДД по Свердловской области сообщила, что во время снегопада, обрушившегося на регион в минувшие выходные, специализированные организации вывели на трассы недостаточное количество техники. В итоге снег, накат и человеческий фактор стали причинами 143 ДТП.

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