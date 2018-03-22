×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Автоледи устроила тройное ДТП на свердловской трассеСегодня в 18:01

  • Текст

Пострадали двое пассажиров.

22 марта на 26-м километре трассы Нижний Тагил – Верхняя Салда произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, виновница аварии – 31-летняя автоледи, находившаяся за рулем внедорожника Hyundai. Женщина не справилась с управлением на скользкой дороге – машину занесло и выбросило на встречку, где ехали Hyundai Accent и праворульная Toyota.

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров японской иномарки. У двухлетней девочки врачи диагностировали ушибы, у ее матери – перелом ноги.

"В момент ДТП шел снег, видимость плохая. Дорога заснеженная, скользкая. В адрес дорожной организации выдано предписание о необходимости устранения недостатков", – сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Стоит отметить, областная госавтоинспекция не в первый раз упрекает дорожников в несвоевременной и некачественной очистке трасс. Так, 19 марта УГИБДД по Свердловской области сообщила, что во время снегопада, обрушившегося на регион в минувшие выходные, специализированные организации вывели на трассы недостаточное количество техники. В итоге снег, накат и человеческий фактор стали причинами 143 ДТП.

Ранее по теме:
Снег на дорогах спровоцировал половину ДТП на Среднем Урале
Снегопады привели к 143 ДТП на Среднем Урале

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×