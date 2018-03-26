В Сети появилось видео первых минут пожара в ТРЦ "Зимняя Вишня"Сегодня в 18:18
- Текст
Секунда - и все в дыму.
Начало пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" запечатлела камера видеонаблюдения. Запись в Facebook опубликовал паблик Mash.
На кадрах видно, как в 15.59 взрослые еще спокойно прогуливаются по развлекательной зоне торгового центра, дети играют в автоматы, а в 16.02 в помещении с батутами вспыхнул огонь. Люди бросаются к выходу. Секунда - и игровую зону заполняет густой черный дым.
Видео: facebook.com/breakingmash/
Возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возникло вечером 25 марта. Площадь пожара превысила 1 500 квадратных метров. В ликвидации ЧС участвовали 840 человека и 195 единиц техники.
По официальным данным, погибли 64 человека. Неофициальные источники говорят о значительно большем количестве жертв.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование взято под личный контроль председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, на данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек. Задержаны 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где предположительно находился очаг возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
По данным Mash, задержанный Александр Никитин, который отвечал за систему пожарной безопасности торгового центра и сигнализацию, по образованию был поваром и никогда раньше не работал со сложной техникой.
Также решается вопрос о задержании пятого подозреваемого – сотрудника ЧОПа, который, как предполагается, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.
"Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. В частности, пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях. Окончательные выводы о причинах возникновения пожара и всех виновных в этой трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных действий и судебных экспертиз", - добавили в Следственном Комитете.
Ранее по теме:
За пожаром в кемеровском ТРЦ последуют громкие отставки
Родственница главы Кузбасса Тулеева погибла в пожаре в кемеровском ТРЦ
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:03
Первоуральские лжегазовики получили 23,5 года колонии
На троих.Сегодня в 20:02
Антипинский НПЗ представил наработки по экологической безопасности
На форуме Росприроднадзора.Сегодня в 19:49
В Кургане воспитатель детсада оставила девочку в сугробе
Из-за капризов.Сегодня в 19:34
Кубок Ельцина меняет статус
И формат.Сегодня в 19:05
"Уральские авиалинии" представили летние новинки
И напомнили о любимых туристами направлениях.Сегодня в 18:52
Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
В ответ на американский демарш.Сегодня в 18:48
Погибшие в Кемерово приехали в кино по "путинским" билетам
С выборов президента.Сегодня в 18:24
Екатеринбуржцы попросили Путина "воскресить" телебашню
В петиции.Сегодня в 18:18
В Сети появилось видео первых минут пожара в ТРЦ "Зимняя Вишня"
Секунда - и все в дыму.Сегодня в 18:03
Обломок телебашни проторчит в Екатеринбурге до мая
Его будут резать кусачками.Сегодня в 17:52
Две малолетние тюменки заживо сгорели в частном доме
Возбуждено дело.Сегодня в 17:46
Объявился еще один претендент на мандат Лобова в свердловском ЗакСо
Его уже поздравляют с победой.Сегодня в 17:45
"АльфаСтрахование" выступила партнером премии WOW HR 2018
В "безопасной" номинации.Сегодня в 17:34
МЧС озвучило причину пожара в "Бухте Квинс"
Делом займется полиция.Сегодня в 17:32
В УГМК снос телебашни отметили полдником
С тортиком.
Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»
Главные новости
- Сегодня в 18:52Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
- Сегодня в 18:48Погибшие в Кемерово приехали в кино по "путинским" билетам
- Сегодня в 17:32В УГМК снос телебашни отметили полдником
- Сегодня в 17:03За пожаром в кемеровском ТРЦ последуют громкие отставки
- Сегодня в 15:42Юрий Чайка привезет в Екатеринбург федеральный "десант"
Аналитика
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.
Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил
И когда спасут?