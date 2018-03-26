Секунда - и все в дыму.

Начало пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" запечатлела камера видеонаблюдения. Запись в Facebook опубликовал паблик Mash.

На кадрах видно, как в 15.59 взрослые еще спокойно прогуливаются по развлекательной зоне торгового центра, дети играют в автоматы, а в 16.02 в помещении с батутами вспыхнул огонь. Люди бросаются к выходу. Секунда - и игровую зону заполняет густой черный дым.



Видео: facebook.com/breakingmash/

Возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово возникло вечером 25 марта. Площадь пожара превысила 1 500 квадратных метров. В ликвидации ЧС участвовали 840 человека и 195 единиц техники.

По официальным данным, погибли 64 человека. Неофициальные источники говорят о значительно большем количестве жертв.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование взято под личный контроль председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, на данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек. Задержаны 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где предположительно находился очаг возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

По данным Mash, задержанный Александр Никитин, который отвечал за систему пожарной безопасности торгового центра и сигнализацию, по образованию был поваром и никогда раньше не работал со сложной техникой.

Также решается вопрос о задержании пятого подозреваемого – сотрудника ЧОПа, который, как предполагается, при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

"Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. В частности, пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях. Окончательные выводы о причинах возникновения пожара и всех виновных в этой трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных действий и судебных экспертиз", - добавили в Следственном Комитете.

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