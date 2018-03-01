×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Суд обязал шансонье Новикова ответить за словаСегодня в 14:15

И выплатить 20 000 рублей.

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга постановил взыскать с шансонье Александра Новикова 20 000 рублей в пользу его бывшей бизнес-партнерши Ларисы Ассоновой. Также певца обязали опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинство женщины.

Ранее Ассонова подала гражданский иск к худруку Театра эстрады с требованием опровергнуть его публичные высказывания, сделанные им 16 ноября 2015 года. В качестве компенсации морального вреда она запросила 900 тысяч рублей.

"Суд удовлетворил требования истца лишь частично. Решение суда в законную силу еще не вступило. Стороны могут подать апелляцию", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Стоит отметить, что сама Лариса Ассонова скоро тоже предстанет перед судом. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, с ноября 2010-го по декабрь 2012 года женщина с двумя сообщниками похитила у пайщиков "Бухты Квинс" 54 миллиона рублей. Пострадали 65 человек. Ассонова свою вину признала и сотрудничала со следствием. С ней заключено досудебное соглашение.

Обвиняемыми по делу также проходят шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Уголовное дело в отношении них сейчас находится на завершающей стадии расследования.

Ранее по теме:
Позорная песня Новикова: барда судят за клевету
Первая из обвиняемых по делу "Бухты Квинс" вскоре предстанет перед судом

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
2 комментариев из 2 | смотреть все
ЖДЁМ Сегодня в 14:39

Ждём с нетерпением суда над новиковым!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ответить
вопросы от народа! Сегодня в 14:42

Доколе этот тип будет представляться худ.руком театра эстрады и позорить наш город??????????? Вопрос к министру культуры РФ!!!!!!!!!!!!

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×