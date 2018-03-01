И выплатить 20 000 рублей.

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга постановил взыскать с шансонье Александра Новикова 20 000 рублей в пользу его бывшей бизнес-партнерши Ларисы Ассоновой. Также певца обязали опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинство женщины.

Ранее Ассонова подала гражданский иск к худруку Театра эстрады с требованием опровергнуть его публичные высказывания, сделанные им 16 ноября 2015 года. В качестве компенсации морального вреда она запросила 900 тысяч рублей.

"Суд удовлетворил требования истца лишь частично. Решение суда в законную силу еще не вступило. Стороны могут подать апелляцию", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Стоит отметить, что сама Лариса Ассонова скоро тоже предстанет перед судом. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, с ноября 2010-го по декабрь 2012 года женщина с двумя сообщниками похитила у пайщиков "Бухты Квинс" 54 миллиона рублей. Пострадали 65 человек. Ассонова свою вину признала и сотрудничала со следствием. С ней заключено досудебное соглашение.

Обвиняемыми по делу также проходят шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Уголовное дело в отношении них сейчас находится на завершающей стадии расследования.

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