Суд обязал шансонье Новикова ответить за словаСегодня в 14:15
- Текст
- Комментарии (2)
И выплатить 20 000 рублей.
Железнодорожный райсуд Екатеринбурга постановил взыскать с шансонье Александра Новикова 20 000 рублей в пользу его бывшей бизнес-партнерши Ларисы Ассоновой. Также певца обязали опровергнуть сведения, порочащие честь и достоинство женщины.
Ранее Ассонова подала гражданский иск к худруку Театра эстрады с требованием опровергнуть его публичные высказывания, сделанные им 16 ноября 2015 года. В качестве компенсации морального вреда она запросила 900 тысяч рублей.
"Суд удовлетворил требования истца лишь частично. Решение суда в законную силу еще не вступило. Стороны могут подать апелляцию", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
Стоит отметить, что сама Лариса Ассонова скоро тоже предстанет перед судом. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, с ноября 2010-го по декабрь 2012 года женщина с двумя сообщниками похитила у пайщиков "Бухты Квинс" 54 миллиона рублей. Пострадали 65 человек. Ассонова свою вину признала и сотрудничала со следствием. С ней заключено досудебное соглашение.
Обвиняемыми по делу также проходят шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Уголовное дело в отношении них сейчас находится на завершающей стадии расследования.
Ранее по теме:
Позорная песня Новикова: барда судят за клевету
Первая из обвиняемых по делу "Бухты Квинс" вскоре предстанет перед судом
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Ждём с нетерпением суда над новиковым!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ответить
Доколе этот тип будет представляться худ.руком театра эстрады и позорить наш город??????????? Вопрос к министру культуры РФ!!!!!!!!!!!!ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 19:57
Пожар на химическом предприятии в Перми вылился в "уголовку"
Пострадали 5 человек.Сегодня в 19:34
В Екатеринбурге двух братьев отправили за решетку за изнасилование и убийство
Приятельницы.Сегодня в 19:15
Глава Минздрава РФ заложит первый камень комплекса НИИ ОММ в Екатеринбурге
И проинспектирует медорганизации.Сегодня в 18:46
Тюменка отделалась штрафом за 21-миллионную взятку
Которую никто не принял.Сегодня в 18:33
Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" не смогла выйти на свободу
Она проведет в колонии 3 года.Сегодня в 18:30
Путин обратил внимание на плохую экологию в Нижнем Тагиле
"Из-за смога не видят солнце".Сегодня в 18:22
Российским строителям разрешили жаловаться в ФАС
На госчиновников.Сегодня в 18:12
Облсуд пересмотрит приговор Дудко
В середине марта.Сегодня в 18:10
Цыбко отказался есть без адвокатов
Они придут завтра.Сегодня в 18:06
Роскомнадзор нашел новых "троянских коней" среди мобильных приложений
Набирающих популярность.Сегодня в 17:56
Блэкаут отменяется: в Челябинске не будут обесточивать электротранспорт
Пока.Сегодня в 17:53
Следователи не нашли нарушений в оплате труда курганских педагогов
Разошлись во мнениях с прокуратурой.Сегодня в 17:51
В Екатеринбурге легковушка на летней резине угодила под грузовик
Водитель погиб.Сегодня в 17:50
Росприроднадзор запретил асбестовскому "ФОРЭСу" загрязнять воздух
Отозвав разрешение на выбросы.Сегодня в 17:44
В Дубае выявят национальное заболевание
С помощью ДНК-банка.
Главные новости
- Сегодня в 19:57Пожар на химическом предприятии в Перми вылился в "уголовку"
- Сегодня в 18:33Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" не смогла выйти на свободу
- Сегодня в 17:50Росприроднадзор запретил асбестовскому "ФОРЭСу" загрязнять воздух
- Сегодня в 16:15Настю Рыбку поймали на тайский крючок
- Сегодня в 16:05Владимир Путин показал всему миру ракету "Сармат"
Аналитика
Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо
"Из ума выжила".
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.