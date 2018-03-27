После кемеровской трагедии.

27 марта в Екатеринбурге проходят эвакуации в местах массового скопления людей. Поводом для учений стало ЧП в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок и 23 взрослых, передает "Уралинформбюро".

Очевидцы в паблике "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" сообщают, что людей вывели из торгового центра "Краснолесье", бизнес-центров "Арена" и "Саммит", а также из Ельцин Центра.

Подобные повальные эвакуации проходят сейчас во многих крупных городах страны. В частности, тотальную проверку торговых центров власти объявили в Тюмени и Челябинске.

Страшный пожар в Кемерово произошел вечером 25 марта. Пламя охватило 1 500 "квадратов". По официальным данным, погибло 64 человека, еще 53 пострадали.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В качестве подозреваемых по делу задержаны и допрошены 5 человек.

Подробно о причинах трагедии в Кемерово – в статье "Путин, поезд в огне!".

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