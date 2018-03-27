×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В столице Урала массово эвакуируют торговые центрыСегодня в 15:29

  • Текст

После кемеровской трагедии.

27 марта в Екатеринбурге проходят эвакуации в местах массового скопления людей. Поводом для учений стало ЧП в Кемерово, где при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок и 23 взрослых, передает "Уралинформбюро".

Очевидцы в паблике "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" сообщают, что людей вывели из торгового центра "Краснолесье", бизнес-центров "Арена" и "Саммит", а также из Ельцин Центра.

Подобные повальные эвакуации проходят сейчас во многих крупных городах страны. В частности, тотальную проверку торговых центров власти объявили в Тюмени и Челябинске.

Страшный пожар в Кемерово произошел вечером 25 марта. Пламя охватило 1 500 "квадратов". По официальным данным, погибло 64 человека, еще 53 пострадали.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В качестве подозреваемых по делу задержаны и допрошены 5 человек.

Подробно о причинах трагедии в Кемерово – в статье "Путин, поезд в огне!".

Ранее по теме:
При пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погиб 41 ребенок

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»

Главные новости

Аналитика

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×