Остальные - взрослые.

В штабе по ликвидации чрезвычайных ситуаций, разместившемся в кемеровской школе №7, вывесили списки погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". В числе умерших - 41 ребенок и 23 взрослых, что совпадает с данными о погибших, поступавших ранее из официальных источников.

Как сообщало "Уралинформбюро", сегодня тысячи жителей Кемерово вышли на митинг на площади Советов. Недовольные граждане требовали отправить в отставку губернатора региона Амана Тулеева, рассказать правду о трагедии и опубликовать в СМИ списки погибших.

Самым недоверчивым мэр Кемерово Илья Середюк предложил съездить в морг и лично подвести черту под числом жертв трагедии, чтобы исключить слухи о замалчивании потерь.



Фото: "Типичный Кемерово"/vk.com

От горожан, вызвавшихся провести страшную инспекцию, поступала противоречивая информация. Кто-то сообщил изданию Vse24.RU, что в морге не оказалось тел погибших при пожаре детей. Позже в СМИ появились свидетельства, что останки, похожие на детские, там все-таки были. "Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали - мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи", - цитирует одного из "волонтеров" "Интерфакс".

Инициативная группа осмотрела и здание хладокомбината, куда якобы после приезда Путина отвезли погибших детей. Однако никаких трупов там обнаружено не было.

Подробнее о причинах трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в статье "Путин, поезд в огне!".

Пожар на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово случился вечером 25 марта. Огнем было охвачено более 1 500 квадратных метров. По официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, 53 пострадали.

Следственный комитет до сих пор не установил точную причину возгорания. По одной из версий, огонь в игровой зоне ТЦ вспыхнул из-за поврежденной электропроводки.



Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

По факту массовой гибели людей возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При эксплуатации центра, по данным следователей, была допущена масса нарушений. По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, пожарная сигнализация в "Зимней вишне" не работала с 19 марта, а охранник торгового центра после начала пожара не включил систему оповещения, которая была исправна.

Следственный комитет России установил, что пожарные выходы в "Зимней вишне" были заблокированы. Власти Кузбасса подтвердили, что двери одного из кинозалов во время ЧП были заперты.

В качестве подозреваемых по делу задержаны и допрошены 5 человек: технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, где, предположительно, находился очаг возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.