В Кемерово.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" мог произойти из-за фейерверков, которые были на празднике. Об этом президенту РФ Владимиру Путину во время совещания в столице Кузбасса сообщил губернатор региона Аман Тулеев.

"Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Ну, а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты, и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет", - заявил он.

По словам Тулеева, каждой семье уже оказана помощь по миллиону рублей. Это не считая той помощи, которая будет оказана правительством.

"Счет открыт, но дело не в том. У меня уже более 20 лет прошло с гибели сына, а боль все равно остается. То есть нужно время. И вот это время не так, что прошло 40 дней и забыли про семьи. Мы по каждой семье разработаем программу так, как вы делали по шахте Распадской. Вы лично все это делали. И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы их будем вести, персонально вести", - отметил губернатор.



Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Трагедия в Кемерово случилась вечером 25 марта. Огонь вспыхнул на 4 этаже торгового центра "Зимняя вишня", где расположена развлекательная зона: кинотеатры, аттракционы и батутный парк, передает "Уралинформбюро".

По данным МЧС, во время пожара из торгового центра были выведены свыше 700 человек, с верхних этажей здания сняты 20.

Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В настоящий момент в морг доставлены тела 59 человек, треть из них уже опознана. Оставшихся, вероятнее всего, будут идентифицировать с помощью генетической экспертизы.



Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

По факту массовой гибели людей возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Задержаны пятеро подозреваемых. Четверым уже предъявлено обвинение. Следователи ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Планируется, что чуть позже будет предъявлено обвинение и пятому задержанному.

Подробнее о причинах трагедии - в статье "Путин, поезд в огне!".

Пока следствие рассматривает две основные версии случившегося - замыкание электропроводки и использование открытого огня.

Стоит отметить, что сразу после трагедии в соцсетях появилась информация о том, что поролон в батутном парке подожгли подростки, которые якобы приходили в помещение посидеть как "на улице". Однако пока эти сведения не нашли подтверждения. Чуть позже появилась другая информация - якобы в игровой зоне готовились отмечать день рождения, присутствовали свечи. Так ли это - предстоит установить следователям.



Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области