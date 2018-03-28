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В Перми задержан экс-депутат по делу об избиении DJ SmashСегодня в 18:35

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На 48 часов.

Полиция задержала экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева по подозрению в избиении DJ Smash (Андрея Ширмана) в одном из клубов города.

"Телепнев задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ на 48 часов", - сообщил ТАСС адвокат музыканта Евгений Васев.

Он добавил, что ознакомился с завершившейся судебно-медицинской экспертизой. Результаты показали, что Ширману был причинен вред здоровью средней тяжести. "Удары наносились кулаком и ногами, что привело к множественным переломам", - отметил адвокат.

Музыканта избили 10 февраля на танцполе клуба "Дом Культуры". По словам пострадавшего, за отказ сделать совместное фото на него набросился с кулаками экс-депутат краевого Заксобрания Александр Телепнев. Ширмана доставили в больницу с открытым переломом челюсти, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", передает "Уралинформбюро".

Несмотря на то, что сам Телепнев свою причастность к избиению диджея отрицает, пермское отделение "Единой России" приостановило его членство. "В партии нет неприкасаемых, несмотря на должности и регалии все равны перед законом", - заявили в ЕР.

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