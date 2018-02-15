"Неприкасаемых нет".

Пермское отделение "Единой России" приостановило членство экс-депутата краевого Заксобрания Александра Телепнева в связи с возбуждением уголовного дела об избиении музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Пострадавший в нападении обвинил Телепнева, передает "Уралинформбюро".

"В партии нет неприкасаемых, несмотря на должности и регалии все равны перед законом. Партийный билет "Единой России" – это повышенная ответственность перед людьми и обществом", - сообщается на сайте партии.

Избиение московского музыканта произошло 10 февраля 2018 года в пермском клубе "Дом культуры". По словам Ширмана, Александр Телепнев напал на него, когда тот отказался сделать с ним фото. Диджей был доставлен в больницу с переломами, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и другими травмами. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

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