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На нет и суда нет: Карапетяна не лишили прав21 декабря в 11:08

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Он не удосужился прийти на заседание.

Депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян, пойманный пьяным за рулем, не явился в суд. Заседание перенесено на 12 января 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Судья Юлия Денисова объяснила это решение тем, что в деле нет доказательств, что Карапетяна надлежащим образом уведомили о месте и времени проведения заседания.

При этом адвокат Карапетяна был на заседании. Отсутствие подзащитного он не объяснил, но заявил, что способен за него ответить на все вопросы.

Инцидент произошел в ночь на 11 декабря 2016 года на улице Челюскинцев. Автоинспекторы остановили Mercedes-Benz Gelandewagen с азербайджанскими номерами. За рулем находился нетрезвый Карапетян. Он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, у него не было с собой прав - вместо них он показывал депутатские корочки.

В отношении Карапетяна составили два административных протокола. Народному избраннику грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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