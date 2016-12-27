Договариваться.

Пайщики ПЖСК "Бухта Квинс" могут рассчитывать на помощь властей в достройке жилья под Екатеринбургом, только если договорятся с затеявшим проект Александром Новиковым. Как пояснил губернатор Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос корреспондента "Уралинформбюро", таково требование законодательства.

"Что касается "Бухты Квинс", то ситуация неприятная. Это не дольщики – это пайщики, другая история, которая регламентируется другими законами. Чтобы им помочь – нужно согласие всех пайщиков. В том числе и Александра Новикова", - подчеркнул глава региона.

В то же время, по словам губернатора, он уже начал переговоры с рядом "коллег в Москве" для внесения изменений в законодательство, которые позволят в данной ситуации помочь без необходимости сбора согласия всех пайщиков. Но в любом случае останется проблема с собственником земли: "Раз есть собственник, то просто изъять ее мы не можем. Это тоже было бы правонарушением", - пояснил Евгений Куйвашев.

История "Бухты Квинс" тянется с 2010 года, когда кооператив, возглавляемый Александром Новиковым, взялся построить комфортабельное жилье на окраине Екатеринбурга по низким ценам. Порядка 70 пайщиков вложили около 150 миллионов рублей. В 2011 году стройка была неожиданно заморожена. В дело вмешалась прокуратура, но расследование затянулось. До фигурантов дела добрались лишь в декабре 2016 года: экс-замминистра экономики Среднего Урала Михаила Шилиманова взяли под стражу, а Александра Новикова посадили под домашний арест. Они обвиняются в мошенничестве и присвоении 35 миллионов рублей вкладчиков.

На суде, где избиралась мера пресечения, Новиков окончательно разругался с пайщиками, заявив, что "четыре года пытался помочь людям, а они некрасиво так с ним поступили".

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