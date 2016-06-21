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ЕР набрала 8 желающих попасть в гордуму Екатеринбурга Сегодня в 16:47

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И это не предел.

Количество участников праймериз ЕР по определению кандидатов партии на выборы в гордуму Екатеринбургу увеличилось до 8 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе реготделения партии.

Половина планирует выдвигаться по округу №14: главред портала "Уралмаш - Эльмаш" Александр Евтушенко, сторонник ЕР Владимир Стругов, представитель армянской общины Саркис Агаджанян, президент Евразийского фонда привлечения и поддержки инвестиций Алексей Фефилов. По округу №8 заявляются известный в Екатеринбурге адвокат Иван Кадочников, предприниматель Сергей Исаков, инженер Дмитрий Ибатуллин и президент клуба любителей тенниса "Кировский" Владимир Лапкин.

Праймериз проводится в связи с мартовскими довыборами в гордуму Екатеринбурга, поскольку два депутата сдали свои мандаты. Игорь Володин перешел в Заксобрание, Светлана Учайкина назначена министром культуры области.

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