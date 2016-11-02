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Эсеры зовут екатеринбуржцев на "транспортный бунт" 18 января в 19:15

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В конце января.

Свердловское реготделение "Справедливой России" подало заявку на проведение в Екатеринбурге митинга против реформы транспортной системы. По предварительной оценке, он может собрать несколько тысяч человек, сообщает "Уралинформбюро". Акция намечена 31 января в 13.00 на площади Труда.

"Петицию против транспортной реформы за несколько дней подписали более 6500 человек! Многие из них готовы выйти на улицу сегодня, чтобы не пожалеть о своем молчании завтра", - отметил на своей странице в Facebook руководитель реготделения партии Дмитрий Ионин.

В Екатеринбурге вторую неделю разгорается скандал, спровоцированный планами мэрии по "улучшению" трафика. Жители возмущены готовящейся отменой маршрутов, изгнанием коммерсантов с рынка перевозок, необходимостью частых пересадок. Кроме того, до сих пор не ясно, сколько будет стоить проезд из одной точки в другую по новым расчетам.

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