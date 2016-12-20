Экс-депутату Таскаеву грозят судомСегодня в 12:22
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Договориться не получается.
Бывший депутат Госдумы РФ от Свердловской области Владимир Таскаев по-прежнему не освободил служебную квартиру. Экс-парламентарию грозит выселение через суд, передает "Уралинформбюро".
К настоящему моменту помимо Таскаева государственное жилье продолжает занимать еще один бывший депутат – коммунист Михаил Заполев.
"Жилье они по-прежнему не освободили. Сегодня-завтра будем принимать по ним решение", - цитирует РБК главу думского комитета по регламенту Ольгу Савастьянову.
По словам члена комитета Госдумы по регламенту Михаила Романова, съехать экс-депутаты должны были к 20 января. Причем срок освобождения служебных квартир уже переносился – право на пользование ими у Таскаева и Заполева истекло 5 декабря 2016 года.
Договор о найме жилья был заключен с Управлением делами президента, поэтому именно оно будет вынуждено обратиться в суд для принудительного выселения.
Связаться с самим Владимиром Таскаевым не удалось – политик не отвечает на звонки.
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