×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-депутату Таскаеву грозят судомСегодня в 12:22

  • Текст

Договориться не получается.

Бывший депутат Госдумы РФ от Свердловской области Владимир Таскаев по-прежнему не освободил служебную квартиру. Экс-парламентарию грозит выселение через суд, передает "Уралинформбюро".

К настоящему моменту помимо Таскаева государственное жилье продолжает занимать еще один бывший депутат – коммунист Михаил Заполев.

"Жилье они по-прежнему не освободили. Сегодня-завтра будем принимать по ним решение", - цитирует РБК главу думского комитета по регламенту Ольгу Савастьянову.

По словам члена комитета Госдумы по регламенту Михаила Романова, съехать экс-депутаты должны были к 20 января. Причем срок освобождения служебных квартир уже переносился – право на пользование ими у Таскаева и Заполева истекло 5 декабря 2016 года.

Договор о найме жилья был заключен с Управлением делами президента, поэтому именно оно будет вынуждено обратиться в суд для принудительного выселения.

Связаться с самим Владимиром Таскаевым не удалось – политик не отвечает на звонки.

Ранее по теме:
Таскаев не вернул государству служебное жилье
Экс-депутаты Госдумы от Среднего Урала цепляются за служебное жилье

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Вынь да под нож

Вынь да под нож

Вы думали о смене пола?

Бездомный собачий полк

Бездомный собачий полк

Держит в страхе свердловчан.

Шарташ на баррикадах

Шарташ на баррикадах

Садоводы дали отпор "Малышева, 73".

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus