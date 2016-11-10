Протестующих против транспортной реформы.

Несколько сотен екатеринбуржцев собрались на митинг против транспортной реформы 31 января, сообщает "Уралинформбюро". По масштабу его можно считать одной из крупнейших акций протеста в уральской столице за последние два года. "Справедливая Россия" собрала недовольных новой транспортной схемой на площади Обороны.

Горожане требовали пересадить чиновников на трамваи, чтобы те на своей шкуре испытали все сложности. С 1 июля в Екатеринбурге собираются убрать 113 маршрутов, введя всего 62 новых. Екатеринбуржцам придется ездить с пересадками, а окраины фактически окажутся в резервации. После волны негодования в концепцию внесли ряд правок, но не столь существенных.

На митинге "Справедливой России" отсутствовал лидер свердловского отделения партии, депутат Госдумы Александр Бурков. Как было объявлено со сцены, он в это время встречался с президентом Владимиром Путиным, которому вручал обращение екатеринбуржцев против транспортной реформы. За два дня до митинга удалось собрать 45 тысяч голосов.

Следует отметить, что эсеры вкупе с протестами против реформы подхватили тему повышения тарифов на проезд - накануне эту проблему подняла "Партия пенсионеров за справедливость", устроив акцию протеста. Как пояснял ранее "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Евгений Зяблицев, пока внимание общественности было отвлечено перекраиванием маршрутов, чиновники добились повышения стоимости льготного безлимитного проездного на месяц до 1000 рублей, а компенсация за проезд осталась прежней – на уровне 400 рублей.

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