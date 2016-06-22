Решетников заменил главу минфина Прикамья13 февраля в 18:02
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Новый министр нашелся в Москве.
Экс-глава министерства финансов Пермского края Ольга Антипина с 14 февраля займет пост первого вице-премьера региона. Распоряжение о ее назначении уже подписано врио губернатора Прикамья Максимом Решетниковым, сообщает "Уралинформбюро".
Антипина возглавляла краевой минфин с 2008 по 2017 год. Должности она лишилась в ходе правительственной реформы бывшего главы региона Виктора Басаргина. При этом несмотря на нынешнее фактическое повышение экс-министра посты первых вице-премьеров сохранят Владимир Рыбакин и Роман Кокшаров, назначенные еще Басаргиным.
В самом минфине также грядут перемены – 14 февраля у руля ведомства вместо Антона Бахлыкова встанет Елена Чугарина, ранее работавшая вместе с Максимом Решетниковым в департаменте экономической политики и развития Москвы.
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