Местных депутатов уговорили.

Дума Краснотурьинска 28 февраля 2017 года приняла решение об отмене прямых выборов мэра. Теперь главу города будут определять депутаты, голосуя за кандидатов, представленных спецкомиссией, сообщает "Уралинформбюро".

Против решения об отмене выборов выступили всего 5 парламентариев из 20.

Стоит отметить, что большая часть свердловских муниципалитетов перешла на новую систему выборов глав еще в 2016 году. Краснотурьинск долгое время сопротивлялся – переговоры с депутатами шли с осени.

Тем временем нововведения уже обернулись проблемами для двух городов. Так, в Дегтярске из-за действий конкурсной комиссии выборы нового мэра отложены на неопределенный срок. Без главы остается и Белоярский городской округ, где из-за раскола в "Единой России" депутаты не могут договориться о том, за кого голосовать.

Ранее по теме:

Дума Белоярского ГО раскололась на три части

Гордума Дегтярска отложила выборы мэра в долгий ящик