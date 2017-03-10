На Среднем Урале завершен конкурс на пост главы Фонда капремонта09 марта в 17:21
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Победителя назовут через 5 дней.
В Свердловской области завершился третий, окончательный, этап конкурса по определению нового руководителя регионального Фонда содействия капремонту. До финального испытания - собеседования - дошли двое: глава одной из управляющих компаний Нижнего Тагила Никита Копаев и бывший мэр Сухого Лога Станислав Суханов. 9 марта они держали ответ перед специальной комиссией, в которую вошли представители регионального правительства, минЖКХ и общественники.
Как рассказал "Уралинформбюро" член комиссии, секретарь областной Общественной палаты Сергей Полыганов, окончательное решение по победителю конкурса еще не принято.
"С точки зрения результатов опроса видно, что у Суханова больше управленческий опыт. Второй претендент больше работает "на земле" и хорошо знает Тагил. Но, конечно же, нужен кандидат, который может лучше общаться с главами и, скажем так, масштабнее мыслить. Нам нужен руководитель, который имеет такой опыт", - поделился личным мнением собеседник агентства.
Имя нового гендиректора Фонда станет известно через 5 дней – когда свердловским министром ЖКХ Николаем Смирновым будет подписан приказ о назначении. Следует отметить, что еще по итогам первого этапа конкурса источники "Уралинформбюро" называли фаворитом Станислава Суханова, покинувшего пост мэра Сухого Лога в начале марта.
Предыдущий постоянный руководитель организации Александр Караваев сложил полномочия в январе 2016 года. При нем в 2015-м программа капремонта в регионе оказалась провалена - из тысячи подлежащих обновлению домов отремонтировали лишь 134. Последний год Фондом на правах и.о. руководит Андрей Андриянов.
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