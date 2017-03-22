Пономарев вернулся в ЕкатеринбургСегодня в 15:49
- Текст
Из месячной командировки на Кавказ.
Совет Федерации утвердил кандидатуру Андрея Кикотя на посту замгенпрокурора РФ. Решение было принято на заседании верхней палаты парламента 22 марта, передает "Уралинформбюро".
Вотчиной Кикотя станет Южный федеральный округ, где с середины февраля главу управления Генпрокуратуры подменял Юрий Пономарев, курирующий работу ведомства на Урале. Командировка Пономарева в Ростов-на-Дону формально заканчивается в конце этой недели. Однако он был в Екатеринбурге уже 21 марта – замгенпрокурора принял участие в заседании Совета по противодействию коррупции при полпреде президента РФ в УрФО.
Предыдущий заместитель Генпрокурора в ЮФО Сергей Воробьев был освобожден от должности в начале марта.
Ранее по теме:
Пономарев освободит кресло новому ставленнику Чайки
Уральский замгенпрокурора заменит коллегу в Ростове-на-Дону
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:06
Госдума освободила от налогов депутатов и чиновников
Попавших под санкции.Сегодня в 17:03
Екатеринбургских автомобилистов лишат 25 участков улиц
Где запретят остановку.Сегодня в 16:55
У екатеринбуржцев на Уралмаше потекла из кранов "нефть"
Горожане связывают это с раскопками.Сегодня в 16:53
Южноуральца заподозрили в надругательстве над падчерицей
Мужчина задержан.Сегодня в 16:43
Уральские таксисты облюбовали Daewoo Nexia
Другая фаворитка - Lada.Сегодня в 16:41
В Пермском крае у жилой двухэтажки обрушилась крыша
Частично.Сегодня в 16:38
Уральцы заполонят Турцию в майские праздники
Туристический рынок пошел в рост.Сегодня в 16:23
В Прикамье первой жертвой клещей стала огородница
В Чайковском.Сегодня в 16:16
В центре Екатеринбурга полыхает двухэтажное здание
Огонь охватил 40 "квадратов".Сегодня в 16:13
Ремонтная кампания ЧМ добралась до екатеринбургских тротуаров
Фасадов и крыш.Сегодня в 16:03
Мэрия Челябинска займется транспортом и экологией
С удвоенной силой.Сегодня в 16:00
На екатеринбургском ТТУ повис 40-миллионный долг
За электроэнергию.Сегодня в 15:56
Сотрудников "Газпром добыча Ямбург" заряжает гимнастика
Пока только в Новом Уренгое.Сегодня в 15:49
Пономарев вернулся в Екатеринбург
Из месячной командировки на Кавказ.Сегодня в 15:42
В Тюмени в лобовом ДТП пострадали 4 человека
Аварию устроил молодой водитель.
Главные новости
- Сегодня в 16:38Уральцы заполонят Турцию в майские праздники
- Сегодня в 15:49Пономарев вернулся в Екатеринбург
- Сегодня в 14:17Трагедию на ЗиКе расследуют к 9 мая
- Сегодня в 12:33Облсуд пересчитает стоимость проезда в Екатеринбурге
- Сегодня в 12:07"Хрущевкам" приказано долго жить
Аналитика
"Хрущевкам" приказано долго жить
В Екатеринбурге денег на снос нет.
"Полипласт" обезоружил активистов-экологов
Пригласив в свои цеха.
Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега
Минэкологии в ус не дует.