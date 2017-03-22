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Пономарев вернулся в ЕкатеринбургСегодня в 15:49

  • Текст

Из месячной командировки на Кавказ.

Совет Федерации утвердил кандидатуру Андрея Кикотя на посту замгенпрокурора РФ. Решение было принято на заседании верхней палаты парламента 22 марта, передает "Уралинформбюро".

Вотчиной Кикотя станет Южный федеральный округ, где с середины февраля главу управления Генпрокуратуры подменял Юрий Пономарев, курирующий работу ведомства на Урале. Командировка Пономарева в Ростов-на-Дону формально заканчивается в конце этой недели. Однако он был в Екатеринбурге уже 21 марта – замгенпрокурора принял участие в заседании Совета по противодействию коррупции при полпреде президента РФ в УрФО.

Предыдущий заместитель Генпрокурора в ЮФО Сергей Воробьев был освобожден от должности в начале марта.

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