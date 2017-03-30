Денег на погашение долгов нет.

Ни одному кредитору из реестра обанкроченного ОАО "Русский магний" не будут возвращены долги - денег на это не хватит. Все средства, полученные от продажи имущества, идут на текущие расходы процедуры банкротства и уплату налогов, сообщил "Уралинформбюро" арбитражный управляющий Игорь Дмитриев.

По его словам, с 2012 года было перечислено более 15 миллионов налогов на землю. В последние два года из-за изменения кадастровой стоимости платежи значительно выросли - до нескольких миллионов в год. Ежедневно набегало 30 тысяч рублей, отметил Игорь Дмитриев.

Недвижимость удалось реализовать только в августе прошлого года. Здания общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров, 746,5 тысячи "квадратов" земли и объекты незавершенного строительства были проданы единым лотом за 13,2 миллиона рублей при начальной стоимости в 236,5 миллиона. "Имущество оказалось никому не нужно – покупатель нашелся кое-как. При этом, по всей видимости, о налогах он не подумал. Не представляю, что нужно делать на этой земле, чтобы окупать такой высокий налог", - посетовал управляющий.

14 патентов на изобретения обанкроченного ОАО "Русский магний" и товарный знак "РУСМАГ" (RUSMAG) удалось сбыть только в марте этого года за 825 тысяч рублей. Изначально за них просили 204,2 миллиона рублей.

Как отметил Дмитриев, в реестре кредиторов числится около 50 бывших работников предприятия. Им не оплатили два месяца работы. "К сожалению, закон таков, что до выплат сотрудникам дело не дойдет. Денег не хватает даже на текущие платежи", - пояснил управляющий.

Непогашенными останутся и долги предприятия перед другими кредиторами на сумму 70,1 миллиона рублей и 68,2 миллиона долларов. В их числе ООО "СОЛИМАГ", швейцарская Minmet Financing Company и ОАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат".

Стоит напомнить, что проект "Русский магний" предполагал строительство в Асбесте завода по производству магния и кремния из отвалов ОАО "Ураласбест". Его реализация началась в 2004 году. За 7 лет работы были созданы новые технологии по извлечению полезных компонентов из асбестовых отвалов.

Основным владельцем предприятия была швейцарская Minmet Financing Company. Компания вкладывала средства в развитие производства через предоставление кредитов "дочке". В итоге в 2012 году проект был заморожен из-за крупных долгов перед мажоритарием. Спустя полгода появился новый акционер – ООО "Солимаг" (владеет 50% + 2 акции), но чуть позже он подал заявление о банкротстве "Русского магния". В 2014 году предприятие было признано банкротом.

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