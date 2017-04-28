Рассудят депутаты.

4 мая собрание депутатов Каслинского района Челябинской области выберет главу территории. Конкурсная комиссия оставила в предвыборной гонке две кандидатуры, пояснил "Уралинформбюро" ведущий специалист по информационной политике представительного органа Дмитрий Ласьков.

На кресло мэра продолжают претендовать бывший заместитель министра культуры Челябинской области Ольга Ремезова и председатель производственного кооператива "Кооператор" Игорь Колышев, которого считают фаворитом.

Каслинский район Челябинской области оказался официально обезглавлен 15 февраля 2017 года - местные депутаты приняли отставку Александра Грачева, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении.



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