Сменив Ярутина.

У свердловских "Патриотов России" появился новый лидер. Им на конференции 27 мая был выбран Константин Худяков - PR-менеджер, неоднократно работавший с бывшим первым замглавы администрации губернатора Алексеем Багаряковым, сообщает "Уралинформбюро".

Также на конференции делегаты от 3 местных отделений партии избрали новый состав исполнительного комитета в составе 5 человек. Новоиспеченное руководство "Патриотов" намерено провести внутреннюю реформу и ворваться на грядущие выборы.

"Задача нового руководства "перезапустить" этот бренд ("Патриоты России" - прим.ред) в Свердловской области. В этом году состоятся выборы губернатора области и депутатов в 49 муниципалитетах. По возможности будем стараться принимать активное участие в избирательных кампаниях", - пообещал Худяков.

Ранее пост главы регионального отделения партии занимал Сергей Ярутин, к которому образовалось множество претензий со стороны федерального начальства. Один из таких конфликтов даже привел к тому, что партия "Патриоты России" подала в суд на свое же отделение. Поводом для иска стал долг в миллион рублей, который после выборов 18 сентября 2016 года "повис" на партии.

Сам Ярутин, к слову, сейчас перебежал в "Родину", где с Валентиной Гофенберг и ее папой "рулят" свердловским отделением, после устроенного там "дворцового переворота".



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