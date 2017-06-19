А начальник УВД ждет отправки на Кавказ.

Руководство МВД пока не определило, кто будет исполнять обязанности замначальника ГУ МВД по Свердловской области Владимира Романюка и начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова. Накануне президент России подписал указ, согласно которому начальник областной полиции отправлен в отставку, а главный городской полисмен возглавит МВД Карачаево-Черкессии.

"Романюк сейчас находится в отпуске, после которого он уйдет на заслуженный отдых. Вопрос о том, кто будет исполнять его обязанности, будет решаться тогда, когда он выйдет из отпуска. Что касается Трифонова, он пока находится в Екатеринбурге", - прокомментировал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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