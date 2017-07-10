В Екатеринбурге.

Программа первой части визита президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург будет весьма обширной. Как утверждают источники "Уралинформбюро", 9 июля глава государства не только посетит церемонию открытия международной выставки ИННОПРОМ-2017 в ККТ "Космос", но также поприсутствует на приеме от имени врио губернатора Свердловской области в Ельцин-Центре, апогеем которого станет выступление известного рок-музыканта Сергея Мазаева и его группы "Моральный кодекс".

Затем пройдет рабочая встреча Владимира Путина и Евгения Куйвашева, по окончании которой главу государства ждут в ДИВСе - на боксерском поединке, в котором сойдутся чемпион мира по версии WBA Super Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган.

Следует отметить, что официальных сообщений о прибытии Владимира Путина в Екатеринбург до сих пор не поступало. Церемонию открытия ИННОПРОМа задержали примерно на час. Впрочем, к настоящему моменту, как сообщает корреспондент "Уралинформбюро", приглашенных на торжественное мероприятие уже начали пускать в зал.

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