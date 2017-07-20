Глава свердловского министерства инвестиций решил уйти на понижениеСегодня в 11:36
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Нисковских рвется в Сысерть.
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Сысертского городского округа приняла документы от первого кандидата. Им оказался министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских.
"В последние годы, реализуя политику губернатора по созданию принципиально новых инвестиционных возможностей в Свердловской области, нами был внедрен целый ряд инструментов по поддержке бизнеса, развитию территорий. Евгений Владимирович [Куйвашев] и Алексей Валерьевич Орлов, весь финансово-экономический блок правительства достаточно давно начали обсуждать идею создания некой образцово-показательной пилотной площадки в области для отработки этих механизмов. Сысерть как нельзя лучше подходит для этой работы – это привлекательная территория, где существует множество площадок, отличающихся выгодным месторасположением и способных привлечь инвесторов из самых разных отраслей", - пояснил сам Нисковских.
По словам чиновника, для него участие в кампании по выборам главы Сысерти является продолжением той работы, которая велась в правительстве Свердловской области. "Главой региона передо мной, если мне будет доверено управление городским округом, поставлена задача создать там новые ниши для развития бизнеса и реализовать решения, предусмотренные губернаторской программой "Пятилетка развития", новые возможности для жителей, для улучшения качества жизни".
Прием документов на конкурс стартовал с 10 июля и продлится до 24 июля. Первый этап конкурса пройдет с 25 по 29 августа 2017 года, пояснили "Уралинформбюро" в городской думе Сысерти.
В марте 2017 года о желании уйти с министерского поста объявил коллега Нисковских по правительству - Дмитрий Ноженко, на тот момент возглавлявший министерство экономики Свердловской области. В апреле он был назначен на должность главы Ленинского района Екатеринбурга, а Минэкономики до сих пор не обрело постоянного руководителя - на правах и.о. пост занимает замминистра Татьяна Гладкова.
Стоит отметить, что в конце 2016 года появилась информация о возможном упразднении областного мининвестиций. При этом наименование экономического ведомства относительно недавно изменилось - теперь оно называется "Министерство экономики и территориального развития Свердловской области".
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