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Карамышев прощается с креслом мэра "уральской Рублевки"24 июля в 17:35

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За пост главы Сысерти поборются 8 человек.

В Свердловской области завершился набор кандидатов на пост главы Сысертского городского округа. 24 июля конкурсная комиссия закончила прием документов у последних претендентов.

В мэрское кресло метят 8 человек. Первым, кто заявился, стал региональный министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских. По его словам, участие в этой выборной кампании станет для него продолжением той работы, которая велась в правительстве Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

Кроме него, на пост главы Сысертского ГО претендуют директор Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александр Красноперов, гендиректор ЗАО "Группа компаний Росспецсталь" Станислав Колбешин, руководитель управляющей компании "Николин ключ" Антон Ефремов, руководитель предприятия "Уралинвестсервис" Сергей Патрушев, замруководителя кадастровой палаты Среднего Урала Владимир Ефимов, директор ООО "Миронов и К" Руслан Миронов и глава сысертского ООО "Теплоэнерго" Константин Черкасов.

"Приятно, что среди кандидатов есть люди с опытом и профильным образованием", - рассказала "Уралинформбюро" председатель городской думы Сысерти Олеся Сирман-Прочитанская.

Первый этап конкурса пройдет с 25 по 29 августа 2017 года.

Стоит отметить, что действующий глава ГО Александр Карамышев, чья супруга последние годы превосходила по объемам доходов всех мэров Свердловской области вместе взятых, свою кандидатуру на второй срок не предложил.

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