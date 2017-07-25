Карамышев прощается с креслом мэра "уральской Рублевки"24 июля в 17:35
- Текст
За пост главы Сысерти поборются 8 человек.
В Свердловской области завершился набор кандидатов на пост главы Сысертского городского округа. 24 июля конкурсная комиссия закончила прием документов у последних претендентов.
В мэрское кресло метят 8 человек. Первым, кто заявился, стал региональный министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских. По его словам, участие в этой выборной кампании станет для него продолжением той работы, которая велась в правительстве Свердловской области, передает "Уралинформбюро".
Кроме него, на пост главы Сысертского ГО претендуют директор Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александр Красноперов, гендиректор ЗАО "Группа компаний Росспецсталь" Станислав Колбешин, руководитель управляющей компании "Николин ключ" Антон Ефремов, руководитель предприятия "Уралинвестсервис" Сергей Патрушев, замруководителя кадастровой палаты Среднего Урала Владимир Ефимов, директор ООО "Миронов и К" Руслан Миронов и глава сысертского ООО "Теплоэнерго" Константин Черкасов.
"Приятно, что среди кандидатов есть люди с опытом и профильным образованием", - рассказала "Уралинформбюро" председатель городской думы Сысерти Олеся Сирман-Прочитанская.
Первый этап конкурса пройдет с 25 по 29 августа 2017 года.
Стоит отметить, что действующий глава ГО Александр Карамышев, чья супруга последние годы превосходила по объемам доходов всех мэров Свердловской области вместе взятых, свою кандидатуру на второй срок не предложил.
Ранее по теме:
Глава свердловского министерства инвестиций решил уйти на понижение
Первая леди "уральской Рублевки" заработала в 200 раз больше мужа
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
24 июля в 19:49
flydubai запускает рейсы в три российских города
В октябре.24 июля в 19:24
Строители оставили пермяков без воды
Повредив трубу.24 июля в 19:05
В Перми судят экс-руководителя комитета по физкультуре
Алексея Мартюшова.24 июля в 19:00
Челябинцы покрылись сыпью после купания в Тургояке
Пляж до сих пор не закрыт.24 июля в 18:35
В администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга нагрянули следователи
Правоохранители не комментируют информацию.24 июля в 18:22
Первый российский круизный лайнер покинет стапели весной
И отправится бороздить Каспий.24 июля в 18:17
В тагильской колонии голодают заключенные
Добиваясь ослабления режима.24 июля в 18:12
Тюменца будут судить за гибель пассажиров
Выпавших из багажника.24 июля в 18:11
Налоги пополнят свердловскую казну почти на 8 миллиардов рублей
До конца года.24 июля в 18:00
Сотрудники Роспана навели порядок в тундре
Ликвидировав стихийные свалки.24 июля в 17:49
В Челябинске учитель гимназии села на 7,5 лет за торговлю спайсом
Ее поймали с поличным.24 июля в 17:47
В Чебаркуле арестовали бывшего замглавы полиции за взятку
С ним повязали адвоката.24 июля в 17:45
В Швейцарии мужчина с бензопилой ранил пятерых прохожих
Нападавшего разыскивают.24 июля в 17:35
Россияне не боятся потерять работу из-за автоматизации
Проиграть роботам страшатся менее четверти работников.24 июля в 17:35
Карамышев прощается с креслом мэра "уральской Рублевки"
За пост главы Сысерти поборются 8 человек.
Главные новости
- 24 июля в 16:20Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"
- 24 июля в 15:41На Среднем Урале "поставят к стенке" 460 медведей
- 24 июля в 15:18Первоуральским мусорщикам придется раскошелиться почти на миллиард
- 24 июля в 15:08Мигранты везут на Средний Урал туберкулез и ВИЧ
- 24 июля в 14:52Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"
Аналитика
Снос Екатеринбургской телебашни заложили в стоимость "Арены"
Он обойдется в сотни миллионов рублей.
Век доли не видать: российские политики ополчились на "долевку"
На Урале за нее встали горой.
Быть ли стройке, решит… Росавиация
Или "Ренова".